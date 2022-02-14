Зеленский обратился к украинцам на фоне угрозы со стороны РФ: полный текст заявления

Президент Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам по поводу угрозы нового вторжения России в Украину. Глава государства заверил, что ситуация под контролем.

Великий народ великой страны!

Обращаюсь к вам в этот напряженный момент.

Перед нашим государством стоят серьезные внешние и внутренние вызовы, которые требуют от меня и каждого из нас ответственности, уверенности и конкретных действий.

Нас пугают большой войной и в который раз назначают дату военного вторжения. Это уже не первый раз.

С нами системно ведут войну на всех фронтах. На военном - увеличивают контингент вокруг границ. На дипломатическом фронте - пытаются лишить нас права самостоятельно определять внешнеполитический курс. На энергетическом - ограничивают поставки газа, электроэнергии и угля. На информационном фронте - стремятся посеять панику среди граждан и инвесторов через средства массовой информации.

Но, наше государство сегодня сильное, как никогда.

Это не первая угроза, с которой столкнулся сильный украинский народ. Два года назад мы, как и весь мир, растерянно смотрели в глаза пандемии. Однако сплотились и четкими системными шагами ее практически одержали победу. В это сложное время сильный украинский народ проявил свои лучшие качества - сплоченность и волю к победе.

В отличие от пандемии два года назад, сегодня мы четко понимаем все вызовы, которые стоят перед нами и что с ними делать. Мы уверены в себе, но не самоуверенны. Мы понимаем все риски. Мы постоянно следим за ситуацией, просчитываем различные сценарии, готовим достойные ответы на все возможные агрессивные действия.

Мы четко знаем, где рядом с нашими границами чужая армия, ее численность, ее локации, ее оснащение и ее планы. Нам есть что противопоставить. Мы имеем прекрасную армию. Наши ребята имеют уникальный боевой опыт и современное оружие. Это уже в разы более сильная армия, чем 8 лет назад.

Вместе с армией на передовой защиты наших интересов находится и украинская дипломатия. Нам удалось достичь дипломатической поддержки со стороны практически всех лидеров цивилизованного мира. Большинство из них или уже посетили и поддержали Украину или сделают это в ближайшее время. Сегодня все признают, что от Украины и ее армии зависит безопасность Европы и всего континента.

Мы стремимся к миру, и мы хотим решать все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не посягаем на чужое, но и своего не отдадим.

Мы уверены в наших вооруженных силах, но наши военные тоже должны чувствовать нашу поддержку, нашу сплоченность и наше единство. Основа нашей армии - это уверенность собственного народа и крепкая экономика.

Мы сформировали достаточные резервы, чтобы отразить атаки на курс гривны и нашу финансовую систему. Мы не оставим без внимания ни одной отрасли, которая потребует государственной поддержки, как это уже произошло на днях с авиаперевозчиками. И свидетельством этому является стабильный курс гривны и открытое небо.

Важным фронтом защиты является объективное освещение ситуации отечественными средствами массовой информации. И сейчас я хочу обратиться к украинским журналистам. Некоторым из вас иногда приходится выполнять задачи владельцев медиа. Большинство из них уже бежали из собственного государства.

Работайте на Украину, а не на тех, кто сбежал. От вашей честной позиции сегодня зависит судьба страны.

А теперь я хочу обратиться не к тем, кто остался с Украиной и в Украине, а к тем кто ее покинул в самый ответственный момент. Ваша сила не в ваших деньгах и самолетах, а в гражданской позиции, которую вы можете проявить. Вернитесь к своим людям и стране, благодаря которым вы получили свои заводы и состояние. Сегодня каждый проходит настоящий тест на гражданина Украины. Пройдите его достойно. Пусть все поймут для кого Украина действительно родина, а для кого - просто площадка для денег.

Отдельно обращаюсь ко всем представителям государства: государственным служащим, народным избранникам всех уровней, которые покинули страну или планируют это сделать. Вам народ Украины доверил не только управлять государством, но и защищать его. Это ваша прямая обязанность в такой ситуации быть вместе с нами с украинским народом. Я сейчас предлагаю вам в течение 24 часов вернуться на родину и стать бок о бок с украинской армией, дипломатией и народом!

Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его днем Единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство.

У нас одно большое европейское стремление. Мы хотим свободы и готовы ее бороться. На нас с неба смотрят 14 тысяч защитников и мирных граждан, погибших в этой войне. И мы не предадим их память.

Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться.

Сегодня - не просто День влюбленных. День влюбленных в Украину. Мы верим в собственные силы и продолжаем вместе строить наше будущее. Потому что нас объединяет любовь к Украине. Единственной и неповторимой. И любовь победит. Да, сейчас вам возможно кажется, что вокруг темнота. Но завтра снова взойдет солнце над нашим мирным небом.

Любите Украину!

Мы спокойны! Мы сильны! Мы вместе!

Великий Народ - Великой Страны!