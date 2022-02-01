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Сколько украинцы будут отдыхать в феврале: список выходных

Автор: Александр Белоус

В феврале 2022 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 20 рабочих дней и 8 выходных. Дополнительных выходных не предусмотрено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Коллаж РБК-Украина

В то же время в феврале отмечаются такие праздники:

  • 1 февраля - китайский Новый год
  • 1 февраля - День безопасного Интернета
  • 2 февраля - День сурка
  • 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
  • 9 февраля - Международный день стоматолога
  • 11 февраля - Всемирный день больного
  • 13 февраля - Всемирный День радио
  • 14 февраля - День Святого Валентина
  • 14 февраля - День компьютерщика
  • 15 февраля - Международный день онкобольного ребенка
  • 15 февраля - День чествования участников боевых действий на территории других государств
  • 17 февраля - День спонтанного проявления доброты
  • 20 февраля - Всемирный день социальной справедливости
  • 21 февраля - Международный день родного языка
  • 21 февраля - Всемирный день экскурсовода
  • 22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений
  • 28 февраля - начало Масленицы

Напомним, в 2022 году в Украине рабочими днями будут 249 из 365 календарных дней. В то же время в году будет 116 дней, когда работа не проводится, среди которых 105 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.

Кроме того, Кабинет министров перенес два рабочих дня: с понедельника 7 марта на субботу 12 марта и с понедельника 27 июня на субботу 2 июля. Таким образом, по четыре выходных подряд будет с 5 по 8 марта и с 25 по 28 июня.

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