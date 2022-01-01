Почти треть года без работы: сколько украинцы будут отдыхать в 2022 году
В 2022 году в Украине рабочими днями будут 249 из 365 календарных дней. В то же время в году будет 116 дней, когда работа не проводится, среди которых 105 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснения Минэкономики.
Согласно статье 73 КЗоТ в 2022 году на предприятиях, в учреждениях, организациях работа не проводится в такие праздничные и нерабочие дни:
- 1 января - Новый год;
- 7 января - Рождество Христово;
- 8 марта - Международный женский день;
- 1 мая - День труда;
- 24 апреля - Пасха;
- 9 мая - День Победы над нацизмом во Второй мировой войне;
- 12 июня - Троица;
- 28 июня - День Конституции Украины;
- 24 августа - День Независимости Украины;
- 14 октября - День защитников и защитниц Украины;
- 25 декабря - Рождество Христово.
В соответствии с частью третьей статьи 67 КЗоТ в случае, когда праздничный или нерабочий день (статья 73) совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.
Поэтому по графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье в 2022 году выходной день в субботу 1 января переносится на понедельник 3 января, выходной день в воскресенье 24 апреля - на понедельник 25 апреля, выходной день в воскресенье 1 мая - на понедельник 2 мая, выходной день в воскресенье 12 июня - на понедельник 13 июня и выходной день в воскресенье 25 декабря - на понедельник 26 декабря.
Кроме того, Кабинет министров перенес два рабочих дня: с понедельника 7 марта на субботу 12 марта и с понедельника 27 июня на субботу 2 июля. Таким образом, по четыре выходных подряд будет с 5 по 8 марта и с 25 по 28 июня.