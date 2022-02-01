Скільки українці відпочиватимуть у лютому: список вихідних

У лютому 2022 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 20 робочих днів і 8 вихідних. Додаткових вихідних не передбачено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.
Колаж РБК-Україна
Разом з тим в лютому відзначаються такі свята:
1 лютого - китайський Новий рік
1 лютого - День безпечного Інтернету
2 лютого - День бабака
4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку
9 лютого - Міжнародний день стоматолога
11 лютого - Всесвітній день хворого
13 лютого - Всесвітній День радіо
14 лютого - День Святого Валентина
14 лютого - День комп'ютерника
15 лютого - Міжнародний день онкохворої дитини
15 лютого - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
17 лютого - День спонтанного прояву доброти
20 лютого - Всесвітній день соціальної справедливості
21 лютого - Міжнародний день рідної мови
21 лютого - Всесвітній день екскурсовода
22 лютого - Міжнародний день підтримки жертв злочинів
28 лютого - початок Масляної
Нагадаємо, у 2022 році в Україні робочий день будуть 249 з 365 календарних днів. Разом з тим в році буде 116 днів, коли робота не проводиться, серед яких 105 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.
Крім того, Кабінет міністрів переніс два робочих дні: з понеділка 7 березня на суботу 12 березня і з понеділка 27 червня на суботу 2 липня. Таким чином, по чотири вихідних поспіль буде з 5 по 8 березня і з 25 по 28 червня.