Сколько украинцы будут отдыхать в феврале: список выходных
В феврале 2022 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 20 рабочих дней и 8 выходных. Дополнительных выходных не предусмотрено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.
Коллаж РБК-Украина
В то же время в феврале отмечаются такие праздники:
- 1 февраля - китайский Новый год
- 1 февраля - День безопасного Интернета
- 2 февраля - День сурка
- 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
- 9 февраля - Международный день стоматолога
- 11 февраля - Всемирный день больного
- 13 февраля - Всемирный День радио
- 14 февраля - День Святого Валентина
- 14 февраля - День компьютерщика
- 15 февраля - Международный день онкобольного ребенка
- 15 февраля - День чествования участников боевых действий на территории других государств
- 17 февраля - День спонтанного проявления доброты
- 20 февраля - Всемирный день социальной справедливости
- 21 февраля - Международный день родного языка
- 21 февраля - Всемирный день экскурсовода
- 22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений
- 28 февраля - начало Масленицы
Напомним, в 2022 году в Украине рабочими днями будут 249 из 365 календарных дней. В то же время в году будет 116 дней, когда работа не проводится, среди которых 105 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.
Кроме того, Кабинет министров перенес два рабочих дня: с понедельника 7 марта на субботу 12 марта и с понедельника 27 июня на субботу 2 июля. Таким образом, по четыре выходных подряд будет с 5 по 8 марта и с 25 по 28 июня.