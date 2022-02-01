Сколько украинцы будут отдыхать в феврале: список выходных

В феврале 2022 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 20 рабочих дней и 8 выходных. Дополнительных выходных не предусмотрено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

В то же время в феврале отмечаются такие праздники:

Напомним, в 2022 году в Украине рабочими днями будут 249 из 365 календарных дней. В то же время в году будет 116 дней, когда работа не проводится, среди которых 105 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.

Кроме того, Кабинет министров перенес два рабочих дня: с понедельника 7 марта на субботу 12 марта и с понедельника 27 июня на субботу 2 июля. Таким образом, по четыре выходных подряд будет с 5 по 8 марта и с 25 по 28 июня.