Скільки українці відпочиватимуть у лютому: список вихідних
У лютому 2022 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 20 робочих днів і 8 вихідних. Додаткових вихідних не передбачено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.
Колаж РБК-Україна
Разом з тим в лютому відзначаються такі свята:
- 1 лютого - китайський Новий рік
- 1 лютого - День безпечного Інтернету
- 2 лютого - День бабака
- 4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку
- 9 лютого - Міжнародний день стоматолога
- 11 лютого - Всесвітній день хворого
- 13 лютого - Всесвітній День радіо
- 14 лютого - День Святого Валентина
- 14 лютого - День комп'ютерника
- 15 лютого - Міжнародний день онкохворої дитини
- 15 лютого - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
- 17 лютого - День спонтанного прояву доброти
- 20 лютого - Всесвітній день соціальної справедливості
- 21 лютого - Міжнародний день рідної мови
- 21 лютого - Всесвітній день екскурсовода
- 22 лютого - Міжнародний день підтримки жертв злочинів
- 28 лютого - початок Масляної
Нагадаємо, у 2022 році в Україні робочий день будуть 249 з 365 календарних днів. Разом з тим в році буде 116 днів, коли робота не проводиться, серед яких 105 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.
Крім того, Кабінет міністрів переніс два робочих дні: з понеділка 7 березня на суботу 12 березня і з понеділка 27 червня на суботу 2 липня. Таким чином, по чотири вихідних поспіль буде з 5 по 8 березня і з 25 по 28 червня.