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Скільки українці відпочиватимуть у лютому: список вихідних

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Україна, Вівторок 01 лютого 2022 08:00
Скільки українці відпочиватимуть у лютому: список вихідних Фото: у лютому буде 20 робочих днів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У лютому 2022 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 20 робочих днів і 8 вихідних. Додаткових вихідних не передбачено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.

Скільки українці відпочиватимуть у лютому: список вихідних

Колаж РБК-Україна

Разом з тим в лютому відзначаються такі свята:

  • 1 лютого - китайський Новий рік
  • 1 лютого - День безпечного Інтернету
  • 2 лютого - День бабака
  • 4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку
  • 9 лютого - Міжнародний день стоматолога
  • 11 лютого - Всесвітній день хворого
  • 13 лютого - Всесвітній День радіо
  • 14 лютого - День Святого Валентина
  • 14 лютого - День комп'ютерника
  • 15 лютого - Міжнародний день онкохворої дитини
  • 15 лютого - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
  • 17 лютого - День спонтанного прояву доброти
  • 20 лютого - Всесвітній день соціальної справедливості
  • 21 лютого - Міжнародний день рідної мови
  • 21 лютого - Всесвітній день екскурсовода
  • 22 лютого - Міжнародний день підтримки жертв злочинів
  • 28 лютого - початок Масляної

Нагадаємо, у 2022 році в Україні робочий день будуть 249 з 365 календарних днів. Разом з тим в році буде 116 днів, коли робота не проводиться, серед яких 105 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.

Крім того, Кабінет міністрів переніс два робочих дні: з понеділка 7 березня на суботу 12 березня і з понеділка 27 червня на суботу 2 липня. Таким чином, по чотири вихідних поспіль буде з 5 по 8 березня і з 25 по 28 червня.

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