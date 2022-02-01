Скільки українці відпочиватимуть у лютому: список вихідних

У лютому 2022 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 20 робочих днів і 8 вихідних. Додаткових вихідних не передбачено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.

Нагадаємо, у 2022 році в Україні робочий день будуть 249 з 365 календарних днів. Разом з тим в році буде 116 днів, коли робота не проводиться, серед яких 105 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.

Крім того, Кабінет міністрів переніс два робочих дні: з понеділка 7 березня на суботу 12 березня і з понеділка 27 червня на суботу 2 липня. Таким чином, по чотири вихідних поспіль буде з 5 по 8 березня і з 25 по 28 червня.