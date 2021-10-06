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Сколько украинцев получают больше 25 тысяч гривен зарплаты: данные Госстата

Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной заработной платы в июне 2021 года. Зарплату свыше 25 тысяч гривен насчитали для 9,1% работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины (Госстат).

По данным статического ведомства, чаще всего граждане получают зарплату до 7000 гривен - 33,4% штатных работников.

Всего количество штатных работников на конец июня, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составляло 6924,3 тысяч человек, что на 208 тысяч человек больше, чем в марте (6716,3 тысяч человек).

Среди них было начислено:

  • до минимальной 6000,00 грн - 16,3%,
  • от 6000,01 до 7000,00 грн - 17,1%
  • от 7000,01 до 8000,00 грн - 7,7%,
  • от 8000,01 до 9000,00 грн - 6,1%,
  • от 9000,01 до 10000,00 грн - 5,5%,
  • от 10000,01 до 11000,00 грн - 4,9%,
  • от 11000,01 до 12000,00 грн - 4,4%,
  • от 12000,01 до 13000,00 грн - 4,2%,
  • от 13000,01 до 14000,00 грн - 3,6%,
  • от 14000,01 до 15000,00 грн - 3,3%,
  • от 15000,01 до 20000,00 грн - 11,7%,
  • от 15000,01 до 20000,00 грн - 6,1%,
  • более 25000,00 грн - 9,1%.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в августе 2021 года составила 13 997 гривен. Это на 348 гривен меньше по сравнению с июлем (14 345 гривен).

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Зарплата в УкраинеГосударственная служба статистики