Сколько украинцев получают больше 25 тысяч гривен зарплаты: данные Госстата

По данным статического ведомства, чаще всего граждане получают зарплату до 7000 гривен - 33,4% штатных работников.

Всего количество штатных работников на конец июня, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составляло 6924,3 тысяч человек, что на 208 тысяч человек больше, чем в марте (6716,3 тысяч человек).

Среди них было начислено: