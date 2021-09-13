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Сколько украинцев уже переболели COVID-19: данные опроса

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Украина, Понедельник 13 сентября 2021 13:24
Сколько украинцев уже переболели COVID-19: данные опроса Фото: на COVID-19 уже болели 40% украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В конце августа 2021 года 14% опрошенных украинцев заявили, что болели COVID-19 и это было подтверждено документально. Это существенно больше, чем данные официальной статистики, подтверждающие заболевание максимум 7% населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы".

Как отмечают социологи, вероятно, респонденты отмечали подтвержденные результаты других диагностик, кроме ПЦР-тестов (экспресс-тесты, результаты КТ и др).

В то же время общее количество респондентов, заявивших, что болели COVID-19, С или без официального подтверждения близка к цифре исследований Центра общественного здоровья, где сообщалось о 40% населения с антителами к коронавирусу SARS-CoV-2 по состоянию на июнь-июль 2021 года.

Сколько украинцев уже переболели COVID-19: данные опросаОпрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром политической социологии в течение 14-24 августа 2021 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Напомним, по состоянию на конец августа 2021 года не планируют в ближайшее время вакцинироваться от коронавируса 56,5% взрослых украинцев. Уже сделали прививку 18,4%, собираются сделать - 25,1% опрошенных.

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