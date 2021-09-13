Более 50% украинцев вакцинироваться от COVID-19 не планируют

По состоянию на конец августа 2021 года не планируют в ближайшее время вакцинироваться от коронавируса 56,5% взрослых украинцев. Собираются сделать прививку 25,1% опрошенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда " Демократические инициативы".

Данные опроса показывают долю вакцинированных от COVID-19 почти идентичную с официальной статистикой, которая составляет 18,4% взрослого населения страны, постоянно проживающего в Украине.

Как отмечают социологи, показатели нежелания вакцинироваться в Украине - одни из самых высоких в мире и по сравнению с соседними государствами, где имеются данные таких опросов.

dif.org.ua

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром политической социологии в течение 14-24 августа 2021 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.