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Скільки українців вже перехворіли на COVID-19: дані опитування

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Україна, Понеділок 13 вересня 2021 13:24
Скільки українців вже перехворіли на COVID-19: дані опитування Фото: на COVID-19 вже хворіли 40% українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Наприкінці серпня 2021 року 14% опитаних українців заявили, що хворіли на COVID-19 і це було підтверджено документально. Це суттєво більше, ніж дані офіційної статистики, які підтверджують захворювання максимум 7% населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи".

Як зазначають соціологи, ймовірно, респонденти зазначали підтверджені результати інших діагностик, окрім ПЛР-тестів (експрес-тести, результати КТ тощо).

Водночас загальна кількість респондентів, які заявили, що хворіли на COVID-19, з або без офіційного підтвердження близька до цифри досліджень Центру громадського здоров’я, де повідомлялось про 40% населення з антитілами до коронавірусу SARS-CoV-2 станом на червень-липень 2021 року.

Скільки українців вже перехворіли на COVID-19: дані опитуванняОпитування проведене фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром політичної соціології впродовж 14-24 серпня 2021 року серед 2001 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, станом на кінець серпня 2021 року не планують найближчим часом вакцинуватися від коронавірусу 56,5% дорослих українців. Вже зробили щеплення 18,4%, збираються зробити - 25,1% опитаних.

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