Скільки українців вже перехворіли на COVID-19: дані опитування

Наприкінці серпня 2021 року 14% опитаних українців заявили, що хворіли на COVID-19 і це було підтверджено документально. Це суттєво більше, ніж дані офіційної статистики, які підтверджують захворювання максимум 7% населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду " Демократичні ініціативи".

Як зазначають соціологи, ймовірно, респонденти зазначали підтверджені результати інших діагностик, окрім ПЛР-тестів (експрес-тести, результати КТ тощо).

Водночас загальна кількість респондентів, які заявили, що хворіли на COVID-19, з або без офіційного підтвердження близька до цифри досліджень Центру громадського здоров’я, де повідомлялось про 40% населення з антитілами до коронавірусу SARS-CoV-2 станом на червень-липень 2021 року.

Опитування проведене фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром політичної соціології впродовж 14-24 серпня 2021 року серед 2001 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.