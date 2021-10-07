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Сколько украинцев интересуются политикой: данные опроса

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Украина, Четверг 07 октября 2021 15:24
Сколько украинцев интересуются политикой: данные опроса Фото: политикой интересуются менее половины украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В июне 2021 года в той или иной степени интересуются политикой 42,5% украинцев. Не интересуются политикой 55,0% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал Центра Разумкова "Украина: 30 лет на европейском пути".

Сколько украинцев интересуются политикой: данные опроса

По данным опроса, 24,3% украинцев считают, что их интересы в общественных процессах должны представлять политические партии, 15,3% - общественные организации, 10,5% - отдельные политики, 8,0% - профсоюзы 7,6% - средства массовой информации 1,1% - бизнес-структуры.

Сколько украинцев интересуются политикой: данные опроса

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 11 по 16 июня 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Социологический опрос проведен в рамках исследовательского проекта "Украина: 30 лет на пути в Европу", финансируемого представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, национально-демократический направление больше всего соответствует убеждениям украинцев. В июне 2021 года о поддержке этого идейно-политического направления заявили 17,8% респондентов.

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