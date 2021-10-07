Скільки українців цікавляться політикою: дані опитування

У червні 2021 року в тій чи іншій мірі цікавляться політикою 42,5% українців. Не цікавляться політикою 55,0% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал Центру Разумкова "Україна: 30 років на європейському шляху".

За даними опитування, 24,3% українців вважають, що їхні інтереси в суспільних процесах повинні представляти політичні партії, 15,3% - громадські організації, 10,5% - окремі політики, 8,0% - Профспілки 7,6% - засоби масової інформації 1,1% - бізнесові структури.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 16 червня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Соціологічне опитування проведене в рамках дослідницького проекту "Україна: 30 років на шляху до Європи", що фінансується представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.