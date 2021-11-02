Сколько украинцев готовы вакцинироваться: данные опроса

Относительное большинство (37%) опрошенных возлагают ответственность за вакцинацию населения на министра здравоохранения, 18% говорят, что за эту инициативу должен нести ответственность президент, 13% - главный санитарный врач, 10% - Верховная рада, 3% - премьер-министр.

По сравнению с весенними исследованиями количество сторонников "жесткого карантина" несколько уменьшилось. Так, поддерживают введение локдауна 54% (в апреле - 65%), не поддерживают - 44%.

При этом лично бояться заболеть коронавирусом COVID-19 меньше половины (41%) респондентов, 57% - не имеют таких опасений. Относительно здоровья своих близких и родных опасаются 77%, не волнуются - 23% респондентов.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 21-23 октября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.