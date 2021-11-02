Скільки українців готові вакцинуватися: дані опитування

Відносна більшість (37%) опитаних покладають відповідальність за вакцинацію населення на міністра охорони здоров'я, 18% кажуть, що за цю ініціативу повинен нести відповідальність президент, 13% - головний санітарний лікар, 10% - Верховна рада, 3% - прем'єр-міністр.

У порівнянні з весняними дослідженнями кількість прихильників "жорсткого карантину" дещо зменшилася. Так, підтримують введення локдауну 54% (у квітні - 65%), не підтримують - 44%.

При цьому особисто боятися захворіти на COVID-19 менше половини (41%) респондентів, 57% - не мають таких побоювань. Щодо здоров'я своїх близьких і рідних побоюються 77%, не хвилюються - 23% респондентів.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 21-23 жовтня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.