UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сколько Украина рассчитывает заработать от экспорта зерновых: ответ Минагрополитики

Фото: Украина рассчитывает заработать от экспорта зерновых 20 миллиардов долларов (agroexpert.ua)
Автор: Олег Васкив

Учитывая среднестатистические цены на мировом продовольственном рынке, Украина ожидает получить минимум 20 миллиардов долларов за экспорт зерновых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого в эфире телемарафона.

В частности, по его словам, "зерновой коридор", который от 8 августа уже фактически заработал в двустороннем направлении непосредственно этому будет способствовать.

Он отметил, что иностранное судно балкер FULMAR S, которое в тот же день прибыло в порт "Черноморск" впервые с начала войны, - это только начало реализации Стамбульской зерновой соглашения.

"Мы имеем десятки заявок от других стран. И это является подтверждением того, что владельцы судов и трейдеры верят, что под международным патронатом будет выполнена зерновая сделка. Мир нуждается в продовольствии из Украины", - сказал Высоцкий.

Заместитель главы Минагрополитики добавил, что три украинских порта смогут обслуживать от 80-ти судов в месяц.

"Речь идет о 3-3,5 млн тонн продукции в месяц. На сегодня это достаточно оптимистичный показатель. И это позитивный сигнал для выравнивания цен на внутреннем рынке", - добавил чиновник.

Следовательно, рост цен сможет покрыть себестоимость, чтобы фермеры могли продолжать операционную деятельность и с уверенностью смотреть на осенне-полевые работы

Напомним, за девять дней работы "зернового коридора" из украинских портов вышло 12 судов. Ими экспортировали более 370 тысяч тонн аграрной продукции в 7 стран мира.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины