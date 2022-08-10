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Скільки Україна розраховує заробити від експорту зернових: відповідь Мінагрополітики

Фото: Україна розраховує заробити від експорту зернових 20 мільярдів доларів (agroexpert.ua)
Автор: Олег Васьків

Враховуючи середньостатистичні ціни на світовому продовольчому ринку, Україна очікує отримати мінімум 20 мільярдів доларів за експорт зернових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького в ефіру телемарафону.

Зокрема, за його словами, "зерновий коридор", який від 8 серпня вже фактично запрацював у двосторонньому напрямку безпосередньо цьому сприятиме.

Він зазначив, що іноземне судно балкер FULMAR S, яке того ж дня прибуло до порту "Чорноморськ" вперше з початку війни, - це тільки початок реалізації Стамбульської зернової угоди.

"Ми маємо десятки заявок від інших країн. І це є підтвердженням того, що власники суден і трейдери вірять, що під міжнародним патронатом буде виконана зернова угода. Світ потребує продовольства з України", - сказав Висоцький.

Заступник глави Мінагрополітики додав, що три українські порти зможуть обслуговувати від 80-ти суден на місяць.

"Мовиться про 3-3,5 млн тонн продукції в місяць. На сьогодні це досить оптимістичний показник. І це позитивний сигнал для вирівнювання цін на внутрішньому ринку", - додав посадовець.

Відтак, зростання цін зможе покрити собівартість, щоб фермери могли продовжувати операційну діяльність і з упевненістю дивитися на осінньо-польові роботи

Нагадаємо, за дев'ять днів роботи "зернового коридору" з українських портів вийшло 12 суден. Ними експортували понад 370 тисяч тонн аграрної продукції до 7 країн світу.

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