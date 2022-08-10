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Сколько Украина рассчитывает заработать от экспорта зерновых: ответ Минагрополитики

Новина українською →
Среда 10 августа 2022 06:37
Сколько Украина рассчитывает заработать от экспорта зерновых: ответ Минагрополитики Фото: Украина рассчитывает заработать от экспорта зерновых 20 миллиардов долларов (agroexpert.ua)
Автор: Олег Васкив

Учитывая среднестатистические цены на мировом продовольственном рынке, Украина ожидает получить минимум 20 миллиардов долларов за экспорт зерновых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого в эфире телемарафона.

В частности, по его словам, "зерновой коридор", который от 8 августа уже фактически заработал в двустороннем направлении непосредственно этому будет способствовать.

Он отметил, что иностранное судно балкер FULMAR S, которое в тот же день прибыло в порт "Черноморск" впервые с начала войны, - это только начало реализации Стамбульской зерновой соглашения.

"Мы имеем десятки заявок от других стран. И это является подтверждением того, что владельцы судов и трейдеры верят, что под международным патронатом будет выполнена зерновая сделка. Мир нуждается в продовольствии из Украины", - сказал Высоцкий.

Заместитель главы Минагрополитики добавил, что три украинских порта смогут обслуживать от 80-ти судов в месяц.

"Речь идет о 3-3,5 млн тонн продукции в месяц. На сегодня это достаточно оптимистичный показатель. И это позитивный сигнал для выравнивания цен на внутреннем рынке", - добавил чиновник.

Следовательно, рост цен сможет покрыть себестоимость, чтобы фермеры могли продолжать операционную деятельность и с уверенностью смотреть на осенне-полевые работы

Напомним, за девять дней работы "зернового коридора" из украинских портов вышло 12 судов. Ими экспортировали более 370 тысяч тонн аграрной продукции в 7 стран мира.

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