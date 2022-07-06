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Сколько Украина рассчитывает собрать зерна в этом году: ответ Минагрополитики

Новина українською →
Украина, Среда 06 июля 2022 17:47
Сколько Украина рассчитывает собрать зерна в этом году: ответ Минагрополитики Фото: Украина рассчитывает собрать 50 млн тонн зерна в 2022 году (flickr com)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина рассчитывает собрать не менее 50 млн тонн зерна в 2022 году. В прошлом году аграгии собрали 85 млн тонн.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Учитывая обстоятельства и сложности посевной и материально-технической базы в военное время, ожидается, что урожай будет не таким уж и плохим - выше среднего за последние 5 лет.

"Не менее 50 тонн зерна, а может, и больше. Это зависит от урожая кукурузы, результаты которого мы увидим в октябре", - сказал Высоцкий.

Он также отметил, что Украине придется экспортировать часть этого зерна.

"У нас внутреннее потребление менее 20 млн тонн, то есть не менее 30 млн тонн урожая придется экспортировать", - сказал он.

Высоцкий добавил, что в марте было экспортировано 350 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции, в апреле - 1 млн тонн, в июне - 2,1 млн тонн.

Он также сказал, что урожай пшеницы будет продовольственного качества, то есть его можно будет использовать для изготовления муки и хлеба, а не для кормления скота.

Напомним, США призвали страны G20 давить на Россию, чтобы она разблокировала морские пути для экспорта украинского зерна.

Кроме того, Совет Безопасности ООН проведет в июле заседание, на котором могут утвердить соглашение по "зерновому коридору".

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