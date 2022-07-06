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США призвали страны G20 давить на Россию: отказывается разблокировать зерно по инициативе ООН

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Вашингтон, Среда 06 июля 2022 03:10
США призвали страны G20 давить на Россию: отказывается разблокировать зерно по инициативе ООН Фото: США призвали страны G20 давить на Россию из-за блокирования зерна (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Страны G20 должны надавить на Россию, что разблокировать морские пути для экспорта украинского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Помощник госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Рамин Толуи заявил, что страны G20 должны привлекать Россию к ответственности, а также настаивать на том, чтобы она поддержала текущие усилия ООН, направленные на то, чтобы вновь открыть морские пути для доставки зерна.

"Мы поддерживаем инициативу ООН и хотим, чтобы G20 привлекала РФ к ответственности и настаивала на поддержке ею этой инициативы", - сказал он.

Напомним, в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств G20, которая состоится 7-8 июля на острове Бали. Вопросы энергетической и продовольственной безопасности будут в числе основных тем предстоящих переговоров.

Напомним, ранее сообщалось, что Совбез ООН планирует на июль заседание, на котором могут утвердить соглашение о "зерновом коридоре".

Ожидается, что стороны должны согласовать экспорт украинского зерна на встрече в Стамбуле, однако пока неясно, когда она состоится.

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