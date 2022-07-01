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Совбез ООН готовит заседание по Украине. Могут утвердить соглашение по зерну

Новина українською →
Нью-Йорк, Пятница 01 июля 2022 21:29
Совбез ООН готовит заседание по Украине. Могут утвердить соглашение по зерну Фото: председатель Совбеза ООН Роналдо Кошта Фильо (twitter.com/itamaratygovbr)
Автор: Александр Мороз

Совет безопасности ООН проведет в июле заседание по Украине, на котором могут утвердить итоги переговоров по организации "зернового коридора".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Совбеза Роналдо Кошты Филью.

"На сегодня, пожалуй, Украина является наиболее заметным пунктом повестки дня. Наш план состоит в том, чтобы провести заседание по Украине, посвященное аспекту продовольственной безопасности. Этот аспект влияет не только непосредственно на население региона, а и на весь мир", - отметил он.

По его словам, на этом заседании, дата которого еще не назначена, могут утвердить итоги переговоров по экспорту украинского зерна или преодолеть острые противоречия.

Отметим, ООН является одним из участников переговоров по организации "зернового коридора" в Черном море для экспорта продукции из Украины.

Напомним, ранее в Турции, которая также принимает участие в организации "зернового коридора", заявили, что на его запуск потребуется 3-4 недели.

Ожидается, что стороны должны согласовать его на встрече в Стамбуле, однако пока неясно, когда она состоится.

Украина не может вывозить зерно по Черному морю, поскольку российский флот блокирует украинские порты. Сама Москва на официальном уровне декларирует, что якобы не мешает экспорту, но Киев опасается, что разминирование акватории для гражданского судоходства без соответствующих гарантий может привести к высадке российских войск в Одессе.

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