Совбез ООН готовит заседание по Украине. Могут утвердить соглашение по зерну

Совет безопасности ООН проведет в июле заседание по Украине, на котором могут утвердить итоги переговоров по организации "зернового коридора".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Совбеза Роналдо Кошты Филью.

"На сегодня, пожалуй, Украина является наиболее заметным пунктом повестки дня. Наш план состоит в том, чтобы провести заседание по Украине, посвященное аспекту продовольственной безопасности. Этот аспект влияет не только непосредственно на население региона, а и на весь мир", - отметил он.

По его словам, на этом заседании, дата которого еще не назначена, могут утвердить итоги переговоров по экспорту украинского зерна или преодолеть острые противоречия.

Отметим, ООН является одним из участников переговоров по организации "зернового коридора" в Черном море для экспорта продукции из Украины.