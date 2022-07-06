Скільки Україна розраховує зібрати зерна в цьому році: відповідь Мінагрополітики
Україна розраховує зібрати щонайменше 50 млн тонн зерна у 2022 році. Минулого року аграгії зібрали 85 млн тонн.
Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Враховуючи обставини та складнощі посівної та матеріально-технічної бази у воєнний час, очікується, що врожай буде не таким вже й поганим - вищим за середній за останні 5 років.
"Не менше 50 тонн зерна, а може, й більше. Це залежить від урожаю кукурудзи, результати якого ми побачимо у жовтні", - сказав Висоцький.
Він також зазначив, що Україні доведеться експортувати частину цього зерна.
"У нас внутрішнє споживання менше 20 млн тонн, тобто не менше 30 млн тонн врожаю доведеться експортувати", - сказав він.
Висоцький додав, що у березні було експортовано 350 тис. тонн сільськогосподарської продукції, у квітні - 1 млн тонн, у червні - 2,1 млн тонн.
Він також сказав, що врожай пшениці буде продовольчої якості, тобто його можна буде використовувати для виготовлення борошна і хліба, а не для годування худоби.
Нагадаємо, США закликали країни G20 тиснути на Росію, щоб вона розблокувала морські шляхи для експорту українського зерна.
Окрім того, Рада безпеки ООН проведе в липні засідання, на якому можуть затвердити угоду щодо "зернового коридору".
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