Сколько российских военных воюет на Донбассе: в ВСУ назвали количество

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал, сколько на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находится кадровых российских военных. По его словам, против Украины воюет несколько тысяч россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главнокомандующего ВСУ.
"Около 2,1 тысячи кадровых военнослужащих ВС РФ на постоянной основе воюют против Украины в ОРДЛО. Кадровые российские генералы и офицеры занимают ключевые командные должности", - рассказал Залужный.
А общая численность первого и второго корпусов Южного военного округа РФ, которые ведут боевые действия против украинских военных на Донбассе, составляет 35,5 тысяч человек. Эта военная группировка постоянно поддерживается Россией.
"Ситуация с безопасностью сложная, но полностью контролируется Объединенными силами", - подчеркнул он.
Залужный добавил, что оккупанты усилили передовые подразделения танковыми группами и активно используют беспилотники и снайперов против подразделений ВСУ на Донбассе.
Напомним, ранее американское издание Bloomberg сообщало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.
А вчера это издание рассказало, что США предупредили Европу о возможном вторжении России в Украину. В то же время в России такие заявления назвали "нагнетанием".