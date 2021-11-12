Скільки російських військових воює на Донбасі: в ЗСУ назвали кількість

"Близько 2,1 тисячі кадрових військовослужбовців ЗС РФ на постійній основі воюють проти України в ОРДЛО. Кадрові російські генерали та офіцери обіймають ключові командні посади", - розповів Залужний.

А загальна чисельність першого та другого корпусів Південного військового округу РФ, які ведуть бойові дії проти українських військових на Донбасі, становить 35,5 тисяч осіб. Це військове угрупування постійно підтримується Росією.

"Безпекова ситуація складна, але повністю контролюється Об’єднаними силами", - наголосив він.

Залужний додав, що окупанти посилили передові підрозділи танковими групами та активно використовують безпілотники і снайперів проти підрозділів ЗСУ на Донбасі.