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Сколько россиян за месяц обратились за визами на въезд в Украину: ответ ГПСУ

Фото: около 80 россиян обратилось за визами на въезд в Украину (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

За месяц действия визового режима с РФ около 80 россиян обратились за визами на въезд в Украину. Однако никто из них еще не получил разрешения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"По имеющейся у меня информации, около 80 граждан РФ подали информацию для получения визы. Однако ни один из них не получил еще визы, пересечь границу при условии наличия визы никто из них не мог", - заявил Демченко.

Он отметил, что украинские специалисты тщательно проверяют россиян, которые хотят въехать на территорию Украины. Теперь эта процедура является более длительной, чем на пунктах пропуска на границе.

Напомним, Украина ввела визовый режим с Россией с 1 июля 2022 года. Теперь российский гражданин не может попасть в Украину без соответствующей визы в загранпаспорте.

Россияне на территории своей страны могут обратиться за визами в 8 городах в центры VFS Global.

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