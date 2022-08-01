Сколько россиян за месяц обратились за визами на въезд в Украину: ответ ГПСУ

За месяц действия визового режима с РФ около 80 россиян обратились за визами на въезд в Украину. Однако никто из них еще не получил разрешения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"По имеющейся у меня информации, около 80 граждан РФ подали информацию для получения визы. Однако ни один из них не получил еще визы, пересечь границу при условии наличия визы никто из них не мог", - заявил Демченко. Он отметил, что украинские специалисты тщательно проверяют россиян, которые хотят въехать на территорию Украины. Теперь эта процедура является более длительной, чем на пунктах пропуска на границе.