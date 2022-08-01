Скільки росіян за місяць звернулося за візами на в'їзд до України: відповідь ДПСУ

За місяць дії візового режиму з РФ близько 80 росіян звернулись за візами на в'їзд до України. Проте ніхто з них ще не отримав дозволу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"За наявною у мене інформацією, близько 80 громадян РФ подали інформацію для отримання візи. Однак жоден з них не отримав ще візи, перетнути кордон за умови наявності візи ніхто з них не міг", - заявив Демченко. Він зазначив, що українські фахівці ретельно перевіряють росіян, які хочуть в'їхати на територію України. Тепер ця процедура є більш довшою, ніж на пунктах пропуску на кордоні.