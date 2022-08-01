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Скільки росіян за місяць звернулося за візами на в'їзд до України: відповідь ДПСУ

Фото: близько 80 росіян звернулось за візами на в'їзд до України (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

За місяць дії візового режиму з РФ близько 80 росіян звернулись за візами на в'їзд до України. Проте ніхто з них ще не отримав дозволу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"За наявною у мене інформацією, близько 80 громадян РФ подали інформацію для отримання візи. Однак жоден з них не отримав ще візи, перетнути кордон за умови наявності візи ніхто з них не міг", - заявив Демченко.

Він зазначив, що українські фахівці ретельно перевіряють росіян, які хочуть в'їхати на територію України. Тепер ця процедура є більш довшою, ніж на пунктах пропуску на кордоні.

Нагадаємо, Україна запровадила візовий режим з Росією з 1 липня 2022 року. Тепер російський громадянин не може потрапити до України без відповідної візи в закордонному паспорті.

Росіяни на території своєї країни можуть звернутися за візами в 8 містах до центрів VFS Global.

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