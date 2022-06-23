Россияне смогут оформить украинскую визу в 8 городах РФ, но она не будет гарантировать въезд

Россияне смогут оформить украинскую визу в 8 городах РФ через визовые центры VFS Global, но она не будет гарантировать свободный въезд в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на представителя МИД Украины Олег Николенко в интервью Deutsche Welle .

Выдавать украинские визы будет независимая международная компания-посредник через VFS Global визовые центры, поскольку украинские консульства не работают в РФ с начала полномасштабного вторжения России в Украину,

"Можно будет воспользоваться визовыми центрами в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. А граждане России, которые находятся в третьих странах, могут обращаться за визой в украинские дипучреждения в этих странах", - сказал Николенко.

Однако визы будут выдавать не всем россиянам. Так, тем гражданам, что есть в санкционным спискам, а также тем, кто есть перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, будет отказано.

Спикер МИД отметил, что украинская виза не будет гарантировать свободный въезд в Украину. Окончательное решение о пересечении границы будут принимать сотрудники Государственной пограничной службы.