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Сколько раз Россия обстреливает Украину за сутки и куда бьет больше всего: ответ МВД

Фото: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В последнее время российская армия по 30-50 раз обстреливает Украину за сутки. Больше всего страдает от атак врага Донецкая область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина в эфире телемарафона.

"Последние двое суток российские военные в среднем совершают по 30-50 обстрелов. В эти сутки произошло 46 обстрелов, по результатам которых погибло аж 16 человек, еще есть десятки раненых. На мушке у россиян в первую очередь Донецкая, Николаевская области, но мощно прилетает и в Харьковскую область, Днепропетровскую, Запорожскую и ряд других регионов", - рассказал Енин.

Напомним, первый заместитель министра внутренних дел также назвал единственную область Украины, в которую не прилетали ракеты с начала полномасштабной войны.

Добавим, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, по какому городу оккупанты выпустили больше всего ракет.

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