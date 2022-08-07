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Скільки разів Росія обстрілює Україну за добу і куди б'є найбільше: відповідь МВС

Фото: перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Останнім часом російська армія по 30-50 разів обстрілює Україну за добу. Найбільше страждає від атак ворога Донецька область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна в ефірі телемарафону.

"Останні дві доби російські військові в середньому здійснюють по 30-50 обстрілів. Цієї доби сталося 46 обстрілів, за результатами яких загинуло аж 16 осіб, ще маємо десятки поранених. На мушці у росіян в першу чергу Донецька, Миколаївська області, але потужно прилітає і в Харківську область, Дніпропетровську, Запорізьку і низку інших регіонів", - розповів Єнін.

Нагадаємо, перший заступник міністра внутрішніх справ також назвав єдину область України, в яку не прилітали ракети з початку повномасштабної війни.

Додамо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, по якому місту окупанти випустили найбільше ракет.

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