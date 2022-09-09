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Сколько ракет осталось у России: в ГУР назвали цифры

Фото: российская ракета "Клибр" (5.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У российской армии на сегодня осталось менее 200 ракет "Искандер", поэтому РФ бьет по Украине старыми С-300, которые уже необходимо утилизировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны.

Так, по словам представителя украинской разведки Вадима Скибицкого, российские войска сейчас очень редко применяют "Искандеры".

"В последний раз, буквально в августе, когда они применили в район Киева, с территории Беларуси", - рассказал он.

При этом, по подсчетам ГУР МО, российские ракеты С-300 находятся на хранении уже более 30 лет, а большинство из них лет 35-40. Их количество составляет около 7 тысяч единиц.

"Вместо того чтобы тратить средства на утилизацию, они просто выпускаются по нашей территории. Если сосчитать, сколько они используют, то им хватит этих ракет еще на 3 года", - добавил Скибицкий.

Что касается "Калибров", то до полномасштабной войны Россия могла производить в год 150-180 таких ракет. И сейчас оккупанты пытаются не тратить эти ракеты, поскольку около 70% комплектующих не российского производства, рассказал представитель ГУР МО.

Напомним, ранее сообщалось, что украинским военным не удается сбивать все виды ракет, которые агрессор запускает по территории Украины. Основными проблемами нашей системы ПВО являются особенности тех ракет, которые применяет Россия, и отсутствие в арсенале современных средств с дальним радиусом действия.

Как известно, с начала полномасштабного военного вторжения Россия выпустила по Украине 3,5 тысячи ракет.

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