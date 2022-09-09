Сколько ракет осталось у России: в ГУР назвали цифры

Так, по словам представителя украинской разведки Вадима Скибицкого, российские войска сейчас очень редко применяют "Искандеры".

"В последний раз, буквально в августе, когда они применили в район Киева, с территории Беларуси", - рассказал он.

При этом, по подсчетам ГУР МО, российские ракеты С-300 находятся на хранении уже более 30 лет, а большинство из них лет 35-40. Их количество составляет около 7 тысяч единиц.

"Вместо того чтобы тратить средства на утилизацию, они просто выпускаются по нашей территории. Если сосчитать, сколько они используют, то им хватит этих ракет еще на 3 года", - добавил Скибицкий.

Что касается "Калибров", то до полномасштабной войны Россия могла производить в год 150-180 таких ракет. И сейчас оккупанты пытаются не тратить эти ракеты, поскольку около 70% комплектующих не российского производства, рассказал представитель ГУР МО.