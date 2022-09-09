Скільки ракет залишилося у Росії: в ГУР назвали цифри

Так, за словами представника української розвідки Вадима Скібіцького, російські війська зараз дуже рідко застосовують "Іскандери".

"Востаннє, буквально в серпні, коли вони застосували в район Києва, з території Білорусі", - розповів він.

При цьому, за підрахунками ГУР МО, російські ракети С-300 знаходяться на зберіганні вже більше 30 років, а більшість з них років 35-40. Їх кількість становить близько 7 тисяч одиниць.

"Замість того щоб витрачати кошти на утилізацію, вони просто випускаються по нашій території. Якщо порахувати, скільки вони використовують, то їм вистачить цих ракет ще на 3 роки", - додав Скібіцький.

Що стосується "Калібрів", то до повномасштабної війни Росія могла виробляти в рік 150-180 таких ракет. І зараз окупанти намагаються не витрачати ці ракети, оскільки близько 70% комплектуючих не російського виробництва, розповів представник ГУР МО.