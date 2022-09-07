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Почему Украина не может сбивать все ракеты России: ответ экспертов

Новина українською →
Киев, Среда 07 сентября 2022 11:46
Почему Украина не может сбивать все ракеты России: ответ экспертов Фото: Почему Украина не может сбивать все ракеты России (Командование Воздушных сил ВСУ)
Автор: Ульяна Безпалько, Валерия Полищук

Украинским военным не удается сбивать все виды ракет, которые агрессор запускает по территории Украины. Основными проблемами нашей системы ПВО являются особенности тех ракет, которые применяет Россия, и отсутствие в арсенале современных средств с дальним радиусом действия.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Воздушный фронт. Как Украина сбивает российские ракеты и почему у нас нет ПРО".

"Против стратегических ракетных пусков работают ЗРК С-300, С-200, БУК-М1, ТОР, ОСА. В ближней зоне у нас уже достаточно западного оружия - это, в частности, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и Starstreak", - заявил военный эксперт, полковник Петр Черник.

В частности, на вооружении Воздушных сил ВСУ Украины есть два основных зенитных ракетных комплекса, которые разрабатывались еще в 1970-х годах. Эти ЗРК достаточно ограничены в дальности поражения мишеней. Аналогичная ситуация с авиацией: самый новый истребитель в украинском арсенале - Су-27 - 1991 года.

"Сегодня Россия противостоит нам самолетами и комплексами, которые разрабатывались уже в 2000-2010-х годах. А некоторые ракеты - в 2015-2018 годах. Поэтому мы словно воюем не очень новым пистолетом против автомата", - объяснил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В то же время украинская система ПВО предназначена для борьбы с аэродинамическими целями, такими как самолеты, вертолеты, беспилотники, а также крылатые ракеты.

"Несмотря на название, крылатые ракеты конструктивно и по профилю полета больше похожи на самолеты, чем на ракеты в традиционном смысле. Соответственно, методы и средства борьбы с ними похожи к тем, которые используются против самолетов", - заявил эксперт Украинского милитарного центра Юрий Збанацкий.

Воздушные силы Украины могут перехватывать такие крылатые ракеты, как "Калибры", Х-101, X-555, а также управляемые авиационные ракеты Х-59. Однако учитывая то, что у Украины на вооружении достаточно старая техника, система ПВО не может справляться со всеми ракетами.

К примеру, Воздушным силам достаточно сложно поражать противокорабельные крылатые ракеты Х-22. Также военным крайне тяжело перехватывать противокорабельные ракеты "Оникс" из "Бастиона" и Х-35, которые выпускают из комплекса "Бал".

"Сверхзвуковые ракеты Х-22 и "Оникс" из-за высокой скорости оставляют минимум времени для реагирования. Все подлетное время от пуска до прилета составляет около 5 минут. Кроме того, большинство полета проходит на высотах, которые превышают возможности наших ЗРК, ракета пикирует уже на подходе к цели", - заявил Збанацкий.

Напомним, с начала полномасштабного военного вторжения Россия выпустила по Украине 3,5 тысячи ракет.

Ранее начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов сообщил, что от 50 до 70% вражеских ракет сбивается средствами ПВО, как авиацией, так и зенитными ракетными подразделениями.

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Воздушный фронт. Как Украина сбивает российские ракеты и почему у нас нет ПРО
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Воздушный фронт. Как Украина сбивает российские ракеты и почему у нас нет ПРО