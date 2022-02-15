Скільки триватиме сонячна погода в Україні. Залишилось декілька днів: прогноз синоптиків
Фото: скільки триватиме сонячна погода в Україні (GettyImages)
Синоптики прогнозують сонячну погоду в Україні ще декілька днів. З 17 лютого в країну прийдуть дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Сонячна погода в Україні буде мінімум до 17 лютого. У четвер вже прийдуть дощі. Втім, очікується "плюсова" температура.
Така погода 17 лютого обійде тільки південні та Запорізьку області. Температура повітря складе +3+11, а вночі +1+5.
18 лютого температура трохи опуститься, але все рівно буде "плюсова". У Києві буде сніг з дощем.
Нагадаємо, на початку тижня в Україні пануватиме сонячна погода, проте вночі триматиметься мінусова температура.
Раніше РБК-Україна писало, як українцям підготуватися до переходу на літній час.