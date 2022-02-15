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Скільки триватиме сонячна погода в Україні. Залишилось декілька днів: прогноз синоптиків

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Київ, Вівторок 15 лютого 2022 12:30
Скільки триватиме сонячна погода в Україні. Залишилось декілька днів: прогноз синоптиків Фото: скільки триватиме сонячна погода в Україні (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики прогнозують сонячну погоду в Україні ще декілька днів. З 17 лютого в країну прийдуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Сонячна погода в Україні буде мінімум до 17 лютого. У четвер вже прийдуть дощі. Втім, очікується "плюсова" температура.

Така погода 17 лютого обійде тільки південні та Запорізьку області. Температура повітря складе +3+11, а вночі +1+5.

Скільки триватиме сонячна погода в Україні. Залишилось декілька днів: прогноз синоптиків

18 лютого температура трохи опуститься, але все рівно буде "плюсова". У Києві буде сніг з дощем.

Скільки триватиме сонячна погода в Україні. Залишилось декілька днів: прогноз синоптиків

Нагадаємо, на початку тижня в Україні пануватиме сонячна погода, проте вночі триматиметься мінусова температура.

Раніше РБК-Україна писало, як українцям підготуватися до переходу на літній час.

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