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Сколько открыли дел против военных РФ: ответ Нацполиции

Фото: глава Нацполиции Игорь Клименко (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

За время широкомасштабной военной агрессии России против Украины полиция открыла почти 22 тысячи уголовных дел против российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Нацполиции Игоря Клименко в Facebook.

"(Полиция - ред.) начала почти 22 тысячи уголовных производств по фактам преступлений, совершенных военнослужащими РФ и их пособниками. В рамках этих производств уже объявлено 359 подозрений фигурантам, в том числе и заочных", - написал он.

Также Клименко отметил, что правоохранители открыли 945 уголовных производств за коллаборационизм. Так, 163 человека получили статус подозреваемых, а 69 обвинительных актов уже переданы в суд.

Кроме этого, полицейские разоблачили 99 ДРГ и задержали более 1,4 тысячи человек по подозрению в диверсионной деятельности.

Напомним, правоохранители сообщили генерал-полковнику РФ о подозрении в подготовке, планировании и организации вторжения российских войск на территорию Украины.

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