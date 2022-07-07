Готовил вторжение в Украину: генерал-полковнику РФ сообщили о подозрении

Генерал-полковник РФ принимал участие в подготовке, планировании и организации вторжения российских войск на территорию Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Правоохранители сообщили ему о подозрении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Указано, что командующий войсками центрального военного округа Вооруженных сил России сообщили о подозрении в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 437 и ч. 3 ст. 110 УК)

По данным следствия, чиновник армии страны-агрессора в течение февраля-марта 2022 года находился в селе Тереховка Черниговского района. Там он обустроил себе командный пункт в одном из фермерских хозяйств.

Генерал-полковник отдавал приказы по ведению боевых действий и контролировал их выполнение. В конце марта 2022 года для повышения морально-психологического состояния подчиненных военных, он вручил им государственные награды России.

Украинские правоохранительные органы проверяют генерал-полковник РФ и его подчиненных на причастность к совершению военных преступлений против мирного населения.