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Готовил вторжение в Украину: генерал-полковнику РФ сообщили о подозрении

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Украина, Четверг 07 июля 2022 17:21
Готовил вторжение в Украину: генерал-полковнику РФ сообщили о подозрении Фото: генерал-полковнику РФ сообщили о подозрении из-за подготовки вторжения в Украину (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Генерал-полковник РФ принимал участие в подготовке, планировании и организации вторжения российских войск на территорию Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Правоохранители сообщили ему о подозрении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Указано, что командующий войсками центрального военного округа Вооруженных сил России сообщили о подозрении в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 437 и ч. 3 ст. 110 УК)

По данным следствия, чиновник армии страны-агрессора в течение февраля-марта 2022 года находился в селе Тереховка Черниговского района. Там он обустроил себе командный пункт в одном из фермерских хозяйств.

Генерал-полковник отдавал приказы по ведению боевых действий и контролировал их выполнение. В конце марта 2022 года для повышения морально-психологического состояния подчиненных военных, он вручил им государственные награды России.

Украинские правоохранительные органы проверяют генерал-полковник РФ и его подчиненных на причастность к совершению военных преступлений против мирного населения.

Напомним, СБУ обезвредила агента ФСБ, который корректировал ракетные удары по Николаеву.

Кроме того, правоохранители сообщили трем оккупантам о подозрении в пытках местных жителей в Черниговской области в период временной оккупации.

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