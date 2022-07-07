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Скільки відкрили справ проти військових РФ: відповідь Нацполіції

Фото: голова Нацполіції Ігор Клименко (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

За час широкомасштабної воєнной агресії Росії проти України поліція відкрила майже 22 тисячі кримінальних справ проти російських війських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нацполіції Ігоря Клименка у Facebook.

"(Поліція - ред.) розпочала майже 22 тисячі кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ та їх пособниками. В межах цих проваджень вже оголошено 359 підозр фігурантам, у тому числі й заочних", - написав він.

Також Клименко зазначив, що правоохоронці відкрили 945 кримінальних проваджень за колабораціонізм. Так, 163 особи отримали статус підозрюваних, а 69 обвинувальних актів уже передані до суду.

Окрім цього, поліцейські викрили 99 ДРГ та затримали понад 1,4 тисячі осіб за підозрою у диверсійній діяльності.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили генерал-полковнику РФ про підозру щодо підготовки, планування та організації вторгнення російських військ на територію України.

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