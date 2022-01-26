Сколько нужно денег на размещение сил терробороны: ответ Минобороны

"По состоянию на вчера: 80 подразделений размещены в 72 имущественных комплексах, уже заключены 23 договора аренды. Для размещения оставшихся 96 подразделений предварительно выбраны 83 имущественных комплекса. По предварительной оценке, общая сумма потребностей на обустройство всех мест дислокации составляет 2 млрд 772 млн гривен", - сказал Резников.

Он добавил, что первоочередной необходимостью является обустройство и содержание мест дислокации, поскольку речь идет об одновременном развертывании 176 воинских частей.

"Оружием, одеждой, средствами связи и индивидуальной бронезащитой силы терробороны будут обеспечены силами Минобороны. Однако остаются актуальными вопросы состояния помещений и подключения к коммуникациям, обеспечения транспортом, что требует привлечения ресурсов местных властей", - заявил Резников.

Резников сообщил, что уже направил соответствующие письма, где определены потребности сил терробороны в регионах.