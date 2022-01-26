Скільки потрібно грошей на розміщення сил тероборони: відповідь Міноборони

"Станом на вчора: 80 підрозділів розміщені в 72 майнових комплексах, вже укладено 23 договори оренди. Для розміщення решти 96 підрозділів попередньо обрані 83 майнових комплекси. За попередньою оцінкою, загальна сума потреб на облаштування всіх місць дислокації становить 2 млрд 772 млн гривень", - сказав Резніков.

Він додав, що першочерговою необхідністю є облаштування та утримання місць дислокації, оскільки йдеться про одночасне розгортання 176 військових частин.

"Зброєю, одягом, засобами зв'язку та індивідуальним бронезахистом сили тероборони будуть забезпечені силами Міноборони. Однак залишаються актуальними питання стану приміщень і підключення до комунікацій, забезпечення транспортом, що вимагає залучення ресурсів місцевої влади", - заявив Резніков.

Резніков повідомив, що вже направив відповідні листи, де визначені потреби сил тероборони в регіонах.