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Сколько мужчин с 24 февраля пытались незаконно покинуть Украину: ответ МВД

Фото: пограничники с 24 февраля задержали более 8000 человек (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

С начала военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы более 8 тысяч мужчин, по возрасту подлежащих призыву во время мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Более 5,6 тысячи из этих нарушителей остановлены пограничниками вне пунктов пропуска. Остальные пытались незаконными путями пройти паспортный контроль. Кроме того, с начала полномасштабной войны зафиксировано 245 попыток подкупа пограничников, во время которых пограничникам предлагали взятки на общую сумму более 3,8 млн гривен.

Также начато более 1450 уголовных производств, из которых: за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины – более 270; за подделку документов и использование поддельных документов – 1160; за уклонение от призыва – 17.

Ранее мы писали, что пограничники получили новый передвижной командный пункт "Щит". Центр управления смонтирован на шасси микроавтобуса.

Напомним, что пограничники задержали организатора схемы, которая позволяла мужчинам бежать от мобилизации в Словакию.

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