Скільки чоловіків з 24 лютого намагалися незаконно покинути Україну: відповідь МВС

З початку воєнного стану прикордонники затримали за спробу незаконного перетину кордону понад 8 тисяч чоловіків, які за віком підлягають призову під час мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС України.
Понад 5,6 тисячі з цих порушників зупинені прикордонниками поза пунктами пропуску. Решта намагалися незаконними шляхами пройти паспортний контроль. Крім того, з початку повномасштабної війни зафіксовано 245 спроб підкупу прикордонників, під час яких прикордонникам пропонували хабарі на загальну суму понад 3,8 млн гривень.
Також розпочато понад 1450 кримінальних проваджень, з яких: за незаконне переправлення осіб через державний кордон України – понад 270; за підробку документів та використання підроблених документів – 1160; за ухилення від призову – 17.
Раніше ми писали, що прикордонники отримали новий пересувний командний пункт "Щит". Центр управління змонтований на шасі мікроавтобуса.
Нагадаємо, що прикордонники затримали організатора схеми, яка дозволяла чоловікам тікати від мобілізації до Словаччини.
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