Скільки чоловіків з 24 лютого намагалися незаконно покинути Україну: відповідь МВС

З початку воєнного стану прикордонники затримали за спробу незаконного перетину кордону понад 8 тисяч чоловіків, які за віком підлягають призову під час мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС України.

Понад 5,6 тисячі з цих порушників зупинені прикордонниками поза пунктами пропуску. Решта намагалися незаконними шляхами пройти паспортний контроль. Крім того, з початку повномасштабної війни зафіксовано 245 спроб підкупу прикордонників, під час яких прикордонникам пропонували хабарі на загальну суму понад 3,8 млн гривень.

Також розпочато понад 1450 кримінальних проваджень, з яких: за незаконне переправлення осіб через державний кордон України – понад 270; за підробку документів та використання підроблених документів – 1160; за ухилення від призову – 17.