Сколько мирных украинцев погибло с начала вторжения РФ: ответ Енина

С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года погибли более 7 000 мирных украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого замминистра внутренних дел Евгения Енина на телемарафоне.

"Уже количество мирных жителей, погибших во время этой войны, превышает 7 тысяч человек. И еще 5,5 тысяч мирных жителей травмированы", - отметил он.

По его слова, это тяжелые потери для Украины. И не смотря на это Россия не останавливается.