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Скільки мирних українців загинуло з початку вторгнення РФ: відповідь Єніна

Фото: перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

З початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року загинули понад 7 000 мирних українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна на телемарафоні.

"Вже кількість мирних жителів, які загинули під час цієї війни, перевищує 7 тисяч осіб. І ще 5,5 тисяч мирних жителів травмовані", - зазначив він.

За його слова, це важкі втрати для України. І не дивлячись на це Росія не зупиняється.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що з початку повномасштабної війни загинули майже 9 000 українських військових.

Зазначимо, за даними Генерального штабу ЗСУ, втрати Російської Федерації в живій силі майже досягли 49 000 військових.

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