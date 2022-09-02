Скільки мирних українців загинуло з початку вторгнення РФ: відповідь Єніна

З початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року загинули понад 7 000 мирних українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна на телемарафоні.

"Вже кількість мирних жителів, які загинули під час цієї війни, перевищує 7 тисяч осіб. І ще 5,5 тисяч мирних жителів травмовані", - зазначив він.

За його слова, це важкі втрати для України. І не дивлячись на це Росія не зупиняється.