Сколько мариупольцев убили и депортировали оккупанты: названы цифры

По предварительным расчетам оккупанты убили в Мариуполе более 22 тысяч мирных жителей, еще более 50 тысяч были депортированы в Россию и на временно оккупированные территории Донецкой области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную государственную администрацию .

Отмечается, что мариупольцы, которые остались в захваченном городе, проходят через фильтрационные лагеря, постоянные проверки и издевательства.

Из-за обстрелов оккупантов было разрушено почти 90% жилого фонда Мариуполя. Почти все больницы, детские сады, школы разрушены или получили повреждения. В городе нет газо- и водоснабжения, повреждена электросеть.

"Мариуполь освободился от российских захватчиков в 2014 году, так же освободится и в 2022 году. Над городом вновь обязательно развеется государственный флаг Украины. Пройдет время, раны заживут, в город Марии вернутся его жители, он снова станет современным, красивым, невероятным городом Украины", - уверены в ОГА.