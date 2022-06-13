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Скількох маріупольців вбили та депортували окупанти: названі цифри

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Маріуполь, Понеділок 13 червня 2022 17:21
Скількох маріупольців вбили та депортували окупанти: названі цифри Фото: братська могила у Маріуполі (t_me_polkazov)
Автор: Елізавєта Драбкіна

За попередніми розрахунками окупанти вбили в Маріуполі понад 22 тисячі мирних жителів, ще понад 50 тисяч було депортовано до Росії та на тимчасово окуповані території Донецької області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну державну адміністрацію.

Зазначається, що маріупольці, що залишились в захопленому місті, проходять через фільтраційні табори, постійні перевірки та знущання.

Через обстріли окупантів було зруйновано майже 90% житлового фонду Маріуполя. Майже всі лікарні, дитячі садочки, школи зруйновані або отримали пошкодження. У місті немає газо- та водопостачання, пошкоджена електромережа.

"Маріуполь звільнився від російських загарбників у 2014 році, так само звільниться і у 2022 році. Над містом знов обов’язково замайорить державний прапор України. Мине час, рани загояться, до міста Марії повернуться його жителі, воно знову стане сучасним, красивим, неймовірним містом України", - впевнені в ОДА.

Нагадаємо, окупанти зменшили гуманітарну допомогу маріупольцям, аби Щоб примусити їх йти на роботу в комунальну сферу.

Окрім цього, загарбники почали будувати "модульні будинки" для безхатніх маріупольців. Міськрада зазначає, що окупанти розташовують їх поруч з лінією оборони і можуть використовувати жителів як "живий щит".

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