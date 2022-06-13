Скількох маріупольців вбили та депортували окупанти: названі цифри

За попередніми розрахунками окупанти вбили в Маріуполі понад 22 тисячі мирних жителів, ще понад 50 тисяч було депортовано до Росії та на тимчасово окуповані території Донецької області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну державну адміністрацію .

Зазначається, що маріупольці, що залишились в захопленому місті, проходять через фільтраційні табори, постійні перевірки та знущання.

Через обстріли окупантів було зруйновано майже 90% житлового фонду Маріуполя. Майже всі лікарні, дитячі садочки, школи зруйновані або отримали пошкодження. У місті немає газо- та водопостачання, пошкоджена електромережа.

"Маріуполь звільнився від російських загарбників у 2014 році, так само звільниться і у 2022 році. Над містом знов обов’язково замайорить державний прапор України. Мине час, рани загояться, до міста Марії повернуться його жителі, воно знову стане сучасним, красивим, неймовірним містом України", - впевнені в ОДА.