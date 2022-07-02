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Сколько мариупольцев оккупанты содержат в тюрьмах "ДНР": в горсовете назвали число

Новина українською →
Суббота 02 июля 2022 15:09
Сколько мариупольцев оккупанты содержат в тюрьмах "ДНР": в горсовете назвали число Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные отправили около 10 тысяч мариупольцев в "ДНР". Содержат их в "тюрьмах", которые можно приравнять к концлагерям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

Сейчас известны четыре такие тюрьмы:

  • две в Еленовке;
  • Донецкое СИЗО;
  • еще одна в Макеевке.

"Люди находятся в ужасных и нечеловеческих условиях, как в концлагере. Закрыты в тесных камерах 2 на 3 метра по 10 человек. Мариупольцы почти не получают воду и пищу. Их не водят на улицу. Они не имеют никакого доступа к нормальной медицинской помощи и подвергаются различным формам пыток - от психологической до физической", - пишет пресс-служба городского совета.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные уничтожили всю инфраструктуру общественного транспорта в Мариуполе. Около 90% не подлежит ремонту.

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