Скільки маріупольців окупанти утримують у в'язницях "ДНР": в міськраді назвали число

Російські військові відправили близько 10 тисяч маріупольців до "ДНР". Утримують їх у "тюрмах", які можна прирівняти до концтаборів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.

"Люди перебувають у жахливих та нелюдських умовах , як у концтаборі. Закриті у тісних камерах 2 на 3 метри по 10 людей. Маріупольці майже не отримують воду та їжу. Їх не водять на вулицю . Вони не мають жодного доступу до нормальної медичної допомоги та піддаються різним формам катування – від психологічної до фізичної", - пише пресслужба міської ради.

Наразі відомі чотири такі тюрми:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові знищили всю інфраструктуру громадського транспорту в Маріуполі. Близько 90% не підлягає ремонту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.