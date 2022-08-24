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Сколько людей в мире столкнулось с острой нехваткой продовольствия: ответ ООН

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Нью-Йорк, Среда 24 августа 2022 19:20
Сколько людей в мире столкнулось с острой нехваткой продовольствия: ответ ООН Фото: количество людей, столкнувшихся с нехваткой продовольствия, достигло 345 млн человек (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Число людей во всем мире, столкнувшихся с острой нехваткой продовольствия, с 2019 года увеличилось более чем вдвое и достигло 345 миллионов человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Всемирной продовольственной организации (ВПО).

Главными причинами стремительного роста остро нуждающихся в продовольствии называют пандемию COVID-19, вторжение РФ в Украину и связанный с этим продовольственный кризис, а также изменение климата.

Воздействие экологических проблем в разных регионах мира является еще одним дестабилизирующим фактором, который может вызвать нехватку продовольствия и привести к конфликтам и массовой миграции.

По данным ВПО, на Ближнем Востоке и в Северной Африке влияние войны в Украине имеет огромные последствия, что связано с зависимостью региона от импорта и его близостью к портам Черного моря.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Амира Махмуда Абдуллы из Судана координатором от ООН по Черноморской зерновой инициативе.

Также узнать о том, чем война России против Украины угрожает миру, можно в статье РБК-Украина.

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ООН продовольственный кризис
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