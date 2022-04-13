Голодная планета. Или чем война России против Украины угрожает миру

Мир на пороге нехватки еды для бедных стран, а рост цен на продукты питания уже видится как нечто неизбежное. Продовольственный кризис в разных уголках планеты – еще одно следствие кремлевской агрессии против Украины. К каким потрясениям это может привести и кто оказался под угрозой голода из-за начатой Путиным войны – ниже в материале РБК-Украина.

Война в Украине толкает мир к продовольственному кризису, а, возможно – и к голоду в некоторых регионах планеты, о чем открыто предупреждают ведущие мировые экономические центры. Вторжение России в Украину и последовавшие за этим санкции Запада против Кремля могут дорого обойтись бедным странам Африки и Ближнего Востока.

В погоне за едой

"Путинская война" представляет угрозу для мировой продовольственной безопасности, завила недавно замглавы Госдепа США Уэнди Шерман. "Путин создал этот продовольственный кризис. И он – единственный, кто может его остановить", – отметила она.

Кризис на самом деле сложный. Ведь Украина и Россия – крупнейшие аграрные экспортеры. По пшенице на две страны приходится 30% мировых поставок, по кукурузе – примерно 20%. Киев и Москва также занимают топовые позиции по продажам подсолнечного масла.

В Украине россиянами заблокированы порты, а с ними – корабли с зерном на экспорт. Из-за боевых действий на части территории страны под вопросом посевная. Вдобавок введены ограничения на внешние поставки продуктов. Россия также частично остановила вывоз продовольствия. Кроме того, из-за санкций российские аграрии будут явно ограничены в выстраивании логистических маршрутов на экспорт.

Цены на зерновые на этом фоне в марте буквально взлетели, пока трейдеры отходили от шока начатой войны между ведущими экспортерами. "Мировые цены на пшеницу за месяц выросли на 19,7%, что усугубилось опасениями по поводу состояния посевов в США. Между тем цены на кукурузу выросли на 19,1% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув рекордного уровня вместе с ценами на ячмень и сорго", – сказано в апрельском отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН.

Индекс цен на продовольствие, который с начала 90-х каждый месяц рассчитывает ФАО, в марте вырос еще на 12,6% по сравнению с февралем, когда и так был зафиксирован рекорд за всю историю. Цены на пшеницу в марте были настолько высоки, что потребителям в странах Африки к югу от Сахары может оказаться дешевле есть рис, который обычно является более дорогим, указывают аналитики Министерства сельского хозяйства США.

Без деэскалации военных действий в Украине в обозримом будущем импорт зерновых имеет все шансы превратиться в настоящую гонку между странами. Таким государствам как Армения, Монголия и Эритрея, которые почти полностью покупали пшеницу в России и Украине, придется искать новые источники поставок. Им, как пишет The New York Times, нужно будет конкурировать с гораздо более крупными покупателями, включая Турцию, Египет, Бангладеш и Иран. Последние получали 60% пшеницы от двух воюющих стран. И здесь явно преимущество будет у тех, кто будет готов покупать больше и дороже.

"Все они (страны, - ред.) будут претендовать на еще меньшее предложение, потому что Китай, крупнейший в мире производитель и потребитель пшеницы, как ожидается, купит на мировых рынках в этом году гораздо больше, чем обычно", – указывают в NYT, объясняя это проблемами с урожаем в самом Китае из-за плохой погоды.

Эхо войны: от голода до бунта

Буквально в первые дни войны ряд стран Африки и Ближнего Востока запретили или ограничили экспорт продуктов питания, чтобы избежать дефицита на своих рынках. Подобным образом, к примеру, поступили и в Египте, который почти 80% своей пшеницы привозит из РФ и Украины. У обеих стран египтяне также выкупают достаточно большие объемы кукурузы.

Весьма мрачными представляются последствия и для других бедных государств как, скажем, Йемен, куда на импорт из Украины приходилось более 30% пшеницы. От украинских поставщиков продуктов питания также зависят Ливан (50% поставок пшеницы) и Ливия (свыше 40% импорта из Украины).

"Это налагает действительно тяжелое бремя на людей, которые уже голодны и которые уже изо всех сил пытаются заплатить за еду. Уже есть голодные люди, которым теперь придется платить еще больше за то небольшое количество хлеба, которое они могут себе позволить", – констатирует аналитик по продовольствию и сельскому хозяйству из Breakthrough Institute Алекс Смит.

В Международном валютном фонде допускают, что резкий рост цен на продовольствие и топливо может повысить риск беспорядков в некоторых регионах – от стран Африки к югу от Сахары и Латинской Америки до Кавказа и Центральной Азии. Проблемы продовольственной безопасности, вероятно, еще больше усилится в некоторых частях Африки и Ближнего Востока, считают в МВФ.

"Экономические последствия этого конфликта (войны России против Украины, - ред.) будут простираться далеко за пределы Украины", – подтверждает эти опасения генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала. По ее словам, потенциальный продовольственный кризис может сильно ударить по бедным странам, включая около 35 африканских импортеров. Именно поэтому, уверена она, "нужно решительно действовать", чтобы избежать голодных бунтов.

Фразу про голодные бунты не стоит трактовать двусмысленно. Для стран Африки и Ближнего Востока, где многие жители находятся за чертой бедности, хлеб составляет основную часть рациона. Повышение цен на него может спровоцировать социальные протесты, пишет американское издание The Economist. В истории достаточно случаев, когда рост цен на социально значимые товары в этом регионе приводил даже к смене режимов.

Именно повышение цен на продукты питания в 2008-09 годах стало одной из причин, спровоцировавших "арабскую весну". По этой же причине начались протесты в Судане, в ходе которых в 2019 году был свергнут многолетний президент Омар аль-Башир. В Египте последняя попытка власти отменить госсубсидию на хлеб была предпринята без малого 50 лет назад и закончилась массовыми беспорядками, которые в итоге подавили военные.

Экспорт будет, но цены вырастут

Удастся ли миру найти выход из ситуации и не допустить худшего сценария с голодом – вопрос открытый. Равно как и то, как долго в Украине продлится война и насколько ограничен будет экспорт продовольствия в Черноморском регионе.

Пока же в ФАО ожидают, что производство пшеницы в Украине упадет ниже среднего за пять лет. Прогноз основан на ожиданиях, что по крайней мере 20% озимых посевных площадей могут быть не убраны из-за боевых действий, а также ограниченного доступа и нехватки ресурсов для сбора урожая.

Понимая все риски, связанные с войной, в украинском Минагрополитики ожидают, что даже при самом негативном сценарии этой весной удастся засеять 70% площадей. Если в ближайшие недели военные разминируют территории в Черниговской и Сумской областях, то этот показатель может составить и 80%, считают в ведомстве.

"Если посмотреть, что мы планируем засеять 70%, то из них 30-40% будут для внутреннего потребления. И также будет остаток для экспорта", – сказал первый замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Украина почти сразу после вторжения РФ, ставя экономику на военные рельсы, ограничила внешние поставки продовольствия и ввела лицензирование экспорта по отдельным видам продукции (пшеница, яйца, мясо птицы). Тем не менее, как пояснял в интервью РБК-Украина министр Николай Сольский, страна не планирует вовсе блокировать аграрный экспорт – ключевую статью валютной выручки.

"Нам нужно вывозить остатки с прошлого года и при тех логистических возможностях, которые у нас сейчас есть, будем это несколько лет вывозить", – говорил Сольский.

Среди вариантов, чтобы наладить логистику, пока порты заблокированы россиянами, – ж/д транспортом отправлять зерновые грузы в порты Литвы, а оттуда – в Азию, Африку и Ближний Восток. Пока речь идет об отправке тестового поезда, но в целом это может стать выходом из ситуации. При том, что доставка будет занимать больше времени и это явно скажется на стоимости зерна.

Что же касается потребностей внутреннего рынка, то, по словам чиновников, дефицит продовольствия Украине точно не грозит. У страны достаточно запасов как зерновых, так и сахара, подсолнечного масла и т.д. "Логистические трудности, которые затрудняют экспорт зерновых и растительного масла, создают достаточное предложение этих товаров на внутреннем рынке и гарантируют стабильность цен на такие товары", – отметил руководитель подразделения макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Но даже при государственном регулировании цен избежать повышения стоимости продуктов питания в рознице едва ли удастся. В марте инфляция в Украине составила 4,5%, на что больше всего повлияло удорожание продуктов питания. "Значительное ускорение инфляции с начала полномасштабной войны было ожидаемым в первую очередь из-за появления значительных проблем с поставкой потребительских товаров", – говорит Ваврищук.

После снижения интенсивности ракетных обстрелов и отступления российских войск из северных областей Украины многие компании возобновили работу, увеличили производство. Кроме того, улучшилась логистика. И хотя, по словам экономиста, давление на цены со стороны факторов ограниченного предложения несколько смягчится, но точно не исчезнет в последующие несколько месяцев. По оценкам ICU, к осени инфляция в Украине достигнет диапазона 25-30%.