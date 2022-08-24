Скільки людей у світі зіткнулося з гострою нестачею продовольства: відповідь ООН

Число людей у всьому світі, які зіткнулися з гострою нестачею продовольства, з 2019 року збільшилася більш ніж удвічі і досягло 345 мільйонів чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Всесвітньої продовольчої організації (ВПО).

Головними причинами стрімкого зростання гостро потребують продовольстві називають пандемію COVID-19, вторгнення РФ в Україну і пов'язаний з цим продовольча криза, а також зміна клімату.

Вплив екологічних проблем в різних регіонах світу є ще одним дестабілізуючим фактором, який може викликати брак продовольства і привести до конфліктів і масової міграції.

За даними ВПО, на Близькому Сході і в Північній Африці вплив війни в Україні має величезні наслідки, що пов'язано із залежністю регіону від імпорту і його близькістю до портів Чорного моря.