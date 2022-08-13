Генсек ООН назначил координатора программы по вывозу зерна из Украины: кто им стал

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Амира Махмуда Абдуллы из Судана координатором от ООН по Черноморской зерновой инициативе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

Абдулла обладает более чем 30-летним опытом работы в области гуманитарного реагирования и управления во Всемирной продовольственной программе (ВПП). С 2009 по июнь 2022 года он занимал должности заместителя исполнительного директора и главного операционного директора ВПП, курируя ее гуманитарные операции по всему миру.

Абдулла сменил Фредерика Кенни из Соединенных Штатов, который был временно предоставлен Международной морской организацией в качестве временного координатора.

Напомним, вчера мы писали, что судно, которое должно было выйти из порта Черноморска для отгрузки украинского зерна, не смогло выйти в рейс. В частности, из-за плохой погоды.

Кроме того, сообщалось, что 11 августа российские оккупационные войска нанесли удар из реактивных систем залпового огня по портовой инфраструктуре Николаевской области.

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