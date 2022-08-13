ua ru
Сб, 13 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Генсек ООН назначил координатора программы по вывозу зерна из Украины: кто им стал

Новина українською →
Нью-Йорк, Суббота 13 августа 2022 04:02
Генсек ООН назначил координатора программы по вывозу зерна из Украины: кто им стал Фото: генсек ООН назначил координатора по вывозу зерна из Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Амира Махмуда Абдуллы из Судана координатором от ООН по Черноморской зерновой инициативе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

Абдулла сменил Фредерика Кенни из Соединенных Штатов, который был временно предоставлен Международной морской организацией в качестве временного координатора.

Абдулла обладает более чем 30-летним опытом работы в области гуманитарного реагирования и управления во Всемирной продовольственной программе (ВПП). С 2009 по июнь 2022 года он занимал должности заместителя исполнительного директора и главного операционного директора ВПП, курируя ее гуманитарные операции по всему миру.

Напомним, вчера мы писали, что судно, которое должно было выйти из порта Черноморска для отгрузки украинского зерна, не смогло выйти в рейс. В частности, из-за плохой погоды.

Кроме того, сообщалось, что 11 августа российские оккупационные войска нанесли удар из реактивных систем залпового огня по портовой инфраструктуре Николаевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН
NEWS
Залужный направил Минобороны важную просьбу по выезду студентов из страны
Залужный направил Минобороны важную просьбу по выезду студентов из страны
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей