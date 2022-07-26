Россия останется без упаковок. Tetra Pak сворачивает бизнес в стране
Производитель упаковки Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России и передает свое российское подразделение местному руководству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.
"В результате совокупного влияния экспортных ограничений в отношении Российской Федерации, которые привели к нарушениям в цепочках поставок, компания Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что приняла решение передать свое российское подразделение местной команде менеджмента "с целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости".
"Новая компания продолжит работу как самостоятельная организация, которая сосредоточит усилия на производстве упаковочного материала на своем предприятии в Московской области, а также на развитии надежных цепочек поставок с растущей долей локальных поставщиков", - сообщается в пресс-релизе.
Напомним, компания Tetra Pak пыталась вернуться к полноценной работе в России, попросив Национальный совет по торговле Швеции сделать исключение из-за социальной значимости продукции компании, но получила отказ.
Как сообщалось, Национальный совет по вопросам торговли Швеции не разрешил упаковочному гиганту Tetra Pak ввозить в Россию необходимую для производства продукцию.
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